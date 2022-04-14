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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Сьогодні відбувся четвертий обмін військовополоненими: додому їдуть 30 наших громадян

Сьогодні, 16:12 Переглядів: 168

 

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук

Вона зазначила, що обмін військовополоненими відбувся за наказом президента Володимира Зеленського14 квітня.

Всього обміняли 5 офіцерів та 17 військовослужбовців рядового складу. Також із полону звільнили 8 цивільних, зокрема одну жінку. 

Нагадаємо, перший повноцінний обмін полоненими відбувся 24 березня. Тоді обміняли 10 українських військових на 10 окупантів. Окрім того, внаслідок цього обміну додому повернулися 19 українських цивільних моряків із рятувального судна «Сапфір», яких узяли в полон окупанти, коли ті намагалися забрати українських військових зі Зміїного.

1 квітня відбувся другий обмін військовополоненими: вдалося звільнити 86 українських солдатів, зокрема й 15 жінок. 9 квітня відбувся третій обмін полоненими. Тоді загалом обміняли 26 людей: додому повернулися 12 наших військових, серед яких одна жінка-офіцер та 14 цивільних, зокрема 9 жінок.

Ірина Верещук розповіла, що російські війська та підконтрольні рф території утримують приблизно 1 700 солдатів та цивільних. З них приблизно 500 — жінки.

Міністерка наголошувала, що її непокоїть поводження з полоненими українськими жінками: їх примушують стояти, не дають сісти, голять голови, змушують щодня роздягатися на огляди, принижуючи гідність.

- Я знаю про факти зґвалтування, бачила побиті хребти… — сказала Верещук.

 

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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна російські окупанти військовополонені обмін
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