росія знову звинуватила Україну в обстрілі свого прикордонного пункту у Брянській області

Сьогодні, 15:44 Переглядів: 319

При цьому обстріл стався в регіоні, що межує з Чернігівщиною, де зараз не ведуться активні бойові дії

росія продовжує звинувачувати Україну в обстрілі своєї території.

Цього разу фсб рф заявила, що з української території з мінометів обстріляли пункт пропуску «Нові Юрковичі» в Климовському районі Брянської області.

При цьому начебто під обстріл потрапили більше 30 «українських біженців» та було пошкоджено два автомобілі. Повідомляється, що інцидент нібито стався вчора.

- 13 квітня піддано мінометному обстрілу з території України автомобільний пункт пропуску «Нові Юрковичі» ПУ ФСБ Росії по Брянській області. У момент обстрілу на території пункту пропуску перебувало понад 30 українських біженців, яких вжитими заходами евакуйовано, - повідомили в фсб.

У їх заяві спочатку йшлося, що ніхто не постраждав, але потім росіяни передумали і держагенство ТАСС повідомило, що нібито до місцевої лікарні привезли семеро осіб, зокрема дитину та вагітну жінку.

Відзначимо, що цей район межує з Чернігівською областю, де вже більше тижня не ведуться активні бойові дії.

Хоча, за словами Сергія Дейнеко, голови прикордонної служби, небезпека зберігається. 13 квітня на Чернігівщині фіксувався вогонь з гранатометів та стрілецької зброї, що відкривали росіяни з боку свого пункту пропуску «Погар».

Нагадаємо, напередодні фсб виступала зі схожою заявою, але тоді нібито був обстріляний прикордонний пост в Курській області.