росія знову звинуватила Україну в обстрілі свого прикордонного пункту у Брянській області

При цьому обстріл стався в регіоні, що межує з Чернігівщиною, де зараз не ведуться активні бойові дії
росія продовжує звинувачувати Україну в обстрілі своєї території.
Цього разу фсб рф заявила, що з української території з мінометів обстріляли пункт пропуску «Нові Юрковичі» в Климовському районі Брянської області.
При цьому начебто під обстріл потрапили більше 30 «українських біженців» та було пошкоджено два автомобілі. Повідомляється, що інцидент нібито стався вчора.
У їх заяві спочатку йшлося, що ніхто не постраждав, але потім росіяни передумали і держагенство ТАСС повідомило, що нібито до місцевої лікарні привезли семеро осіб, зокрема дитину та вагітну жінку.
Відзначимо, що цей район межує з Чернігівською областю, де вже більше тижня не ведуться активні бойові дії.
Хоча, за словами Сергія Дейнеко, голови прикордонної служби, небезпека зберігається. 13 квітня на Чернігівщині фіксувався вогонь з гранатометів та стрілецької зброї, що відкривали росіяни з боку свого пункту пропуску «Погар».
Нагадаємо, напередодні фсб виступала зі схожою заявою, але тоді нібито був обстріляний прикордонний пост в Курській області.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер