На Полтавщину можуть приїхати ще до 10 тисяч переселенців – Дмитро Лунін

Про це сьогодні під час онлайн-брифінгу з редакторами ЗМІ заявив керівник обласної військової адміністрації
Полтавщина може прийняти ще до 10 тисяч переселенців, проте є деякі проблеми з їх розміщенням. Про це сьогодні повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
За його словами, для переселенців зараз не вистачає ліжок та матраців.
Він також зазначив, що більшість вимушених переселенців не бажають їхати до маленьких містечок та сел, а хочуть оселитися у Полтаві, Кременчуці, Горішніх Плавнях або інших містах області.
Причиною є те, що за їх думкою у великих містах більш розвинена інфраструктура, є медичні заклади, заклади освіти та там легше працевлаштуватися.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер