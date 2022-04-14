На Полтавщину можуть приїхати ще до 10 тисяч переселенців – Дмитро Лунін

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Про це сьогодні під час онлайн-брифінгу з редакторами ЗМІ заявив керівник обласної військової адміністрації

Полтавщина може прийняти ще до 10 тисяч переселенців, проте є деякі проблеми з їх розміщенням. Про це сьогодні повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За його словами, для переселенців зараз не вистачає ліжок та матраців.

- Ми за 2-3 тижні чекаємо гуманітарну допомогу з цими речами із Польщі, - заявив Дмитро Лунін.

Він також зазначив, що більшість вимушених переселенців не бажають їхати до маленьких містечок та сел, а хочуть оселитися у Полтаві, Кременчуці, Горішніх Плавнях або інших містах області.

Причиною є те, що за їх думкою у великих містах більш розвинена інфраструктура, є медичні заклади, заклади освіти та там легше працевлаштуватися.