Повітряна тривога! Всі в укриття!

Сьогодні, 22:53 Переглядів: 50

У Кременчуці та по всій Полтавській області оголошена повітряна тривога.

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