Кременчук першим на Полтавщині розпочав процес «дерусифікації»

Вчора, 23:07 Переглядів: 646

Сьогодні, 15 квітня, відбулося третє позачергове пленарне засідання сесії Кременчуцької міської ради. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, депутати затвердили більше 10 рішень виконавчого комітету, що стосуються важливих для міста фінансових питань.

Департаменту соціального захисту населення надали згоду на укладання договорів найму нежитлових приміщень, також внесли зміни до рішення сесії від 1 квітня 2022 року «Про затвердження Програми розвитку територіальної оборони Кременчуцької міської територіальної громади в новій редакції».

Також наші депутати стали першими на Полтавщині й запустили у Кременчуці процес дерусифікації. У місті перейменували вулицю Маяковського на вулицю Єднання України.

Депутати також прийняли рішення «Про заяву Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області про вчинення російською Федерацією геноциду в Україні»