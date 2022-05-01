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Кременчук, Бізнес/Робота, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Щоб обійти міжнародні економічні санкції, росія залучає інші країни

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 291

 

рф планує завозити необхідну їй закордонну продукцію через інші країни і цим же шляхом продавати власну на міжнародні ринки

Під впливом міжнародних економічних санкцій економіка росії вже відчутно деградує. Особливо страждають галузі, залежні від технологій та комплектуючих іноземного виробництва. За даними воєнної розвідки України, для уникнення санкційних обмежень росія, маючи тісні взаємозв’язки у рамках економічних та інших союзів та об’єднань, намагається залучити треті країни.

москва планує організувати у країнах ОДКБ виробництво складових частин до російської продукції військового та подвійного призначення, передусім тієї, яка потребує використання іноземних комплектуючих. Крім того, це посилить економічну залежність країн-членів ОДКБ від рф, що також відповідає інтересам кремля.

москва також веде переговори з Грузією, Вірменією та Азербайджаном для реекспорту російської продукції на міжнародні ринки. Постачання планують здійснювати під виглядом грузинської, вірменської та азербайджанської продукції та експортувати її до третіх країн. На території цих країн вже створили понад 200 компаній.

Вірменія створює сприятливі умови для ведення бізнесу російськими компаніями насамперед в ІТ-сфері. З початку широкомасштабної агресії рф проти України до Вірменії прибуло близько 85 тис. російських громадян та 113 ІТ-компаній. Російські громадяни створили близько 1 тис. приватних підприємств та понад 250 ТОВ на території Вірменії, які сплачуватимуть податки до бюджетів обох країн – Вірменії та росії.

Провідний російський виробник засобів протиповітряної оборони – АТ «Ульяновский механический завод» залучає Казахстан для отримання комплектуючих німецького виробництва. До вторгнення росія закуповувала німецьку продукцію, яка необхідна для виробництва/модернізації ЗРК типу «Бук» та зенітних гарматно-ракетних комплексів типу «Тунгуска», а постачання цієї продукції в умовах посилення санкцій стало неможливим.

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Автор: Катерина Турубара

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Теги: Росія економіка санкції
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