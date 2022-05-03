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Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Борис Джонсон у Верховній Раді: новий пакет допомоги від Британії та віра у перемогу України

Сьогодні, 16:16 Переглядів: 194

 

Сьогодні до українського парламенту звернувся і Президент України Володимир Зеленський

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон сьогодні, 3 травня, виступив з промовою перед Верховною Радою України. Він оголосив про новий пакет допомоги та висловив свою віру у перемогу України у війні з росією.

Основні заяви Бориса Джонсона у зверненні до українського парламенту:

  • Воєнні експерти прорахувалися у своїх прогнозах щодо України, оскільки прогнозували її поразку.
  • Вторгнення в Україну - найгірша помилка путіна. Сотні одиниць знищеної техніки та тисячі ліквідованих окупантів це доводять.
  • Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 300 млн фунтів – у ньому протикорабельні ракети, радари для контрбатарейної боротьби, бронетранспортери.
  • Британія буде разом з партнерами продовжувати військову та гуманітарну підтримку України, щоб зміцнити її так, щоб ніхто не хотів не неї зазіхати.
  • Українці господарі своєї долі і ніхто не має права диктувати вам свої умови.
  • Цей конфлікт не викликає сумнівів у тому, хто правий, адже українці виборюють своє право на самовизначення.
  • Ця війна - це боротьба добра проти зла, тому Україна повинна перемогти.
  • Британія впевнена у перемозі України і зробить все, щоб цьому допомогти.

Сайт британського уряду заздалегідь опублікував витяги з сьогоднішньої промови Джонсона.

- Коли моя країна зіткнулася з загрозою вторгнення під час Другої світової війни, наш парламент, як і ваш, продовжував збиратися протягом усього конфлікту, а британський народ демонстрував таку єдність і рішучість, що ми згадуємо час найбільшої небезпеки як наш зоряний час. Це зоряний час України, епічна глава вашої національної історії, яку будуть пам'ятати і розповідати майбутні покоління, - заявив британський прем'єр.

Він також зробив акцент на тому, що майбутні покоління будуть говорити про подвиг українців, які навчили світ тому, що груба сила агресора не встоїть проти сили народу, який вирішив бути вільним.

Сьогодні до українського парламенту звернувся і президент України Володимир Зеленський.

Він подякував лідеру Великої Британії Борису Джонсону та всьому народу Сполученого Королівства за слова, які ми чуємо, за дії, які ми бачимо, за підтримку, яку ми відчуваємо, за допомогу, яку ми реально отримуємо, за перемогу, яку ми разом точно здобудемо!
Володимир Зеленський також звернувся до народних депутатів.
- Ваш фронт – це законодавче поле, на якому ви маєте працювати для нашого народу, для кожного з нас, для нашої держави, для нашої перемоги. Як наша армія, як і вся країна. Працювати 24/7. Без вихідних, без зайвих емоцій, гасел тощо. Сьогодні у нас із вами одна партія, і ця партія – Україна. Одна фракція – Україна. У нас одна монобільшість – Україна. Єдина, сильна, незалежна, - заявив Президент.
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Автор: Віктор Крук

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Теги: Велика Британія президент Зеленский звернення президента Верховная Рада
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