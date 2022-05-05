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Кременчук, Споживач, Полтавщина

На Полтавщині заборонили підключати та налаштовувати російські телеканали через супутник

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 734

 

Також заборонена ретрансляція російських каналів у закладах громадського харчування та розміщення, розважальних закладах

На Полтавщині операторам супутникового телебачення заборонили на платній чи безоплатній основі підключати та налаштовувати російські телеканали через супутник. Як повідомляє Полтавська ОВА, таке рішення ухвалила Рада оборони області за зверненням Управління Служби безпеки України в Полтавській області.

Крім того, рішенням Ради заборонена ретрансляція російських телеканалів у закладах громадського харчування, закладах розміщення (в готелях, мотелях, пансіонатах, хостелах та інше) та розважальних закладах.

Відповідні рішення прийняли, щоб мінімізувати наслідки поширення ворожої пропаганди серед населення, яка сіє панічні настрої, виправдовує збройну агресію російської федерації проти України й спростовує вчинені російськими військовими злочини та викривлює реальний стан військових дій.

Про виявлені випадки сприяння з боку юридичних та фізичних осіб поширенню російської пропаганди необхідно повідомляти правоохоронні органи, - йдеться у повідомленні ОВА.
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Автор: Катерина Турубара

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Теги: телеканал телебачення оператор Росія пропаганда
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