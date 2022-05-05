Встигніть у Кременчуці вакцинувати своїх хвостатих улюбленців від сказу

У Кременчуці стартувала кампанія з вакцинування домашніх тварин проти сказу. З 2 травня до 10 червня вакцинують котів та собак. Про це повідомила Кременчуцька районна державна ветеринарна лікарня.
Консультацію можна отримати за телефоном 75-77-95 або 098-305-64-53.
|
№п/п
|
місце проведення щеплень
|
дата проведення
|
час проведення щеплень
|
1
|
Лашки, район магазину
|
02.05
|
9.00 – 16.00
|
2
|
вул. Енергетиків, перехрестя з вул. Новознам’янкою
|
03.05
|
9.00 – 16.00
|
3
|
перехрестя вул. Європейської та вул. Хорольської
|
04.05-05.05
|
9.00 – 15.00
|
4
|
вул. Локомотивна, 25
|
06.05
|
9.00 – 16.00
|
5
|
вул. Зарічна, р-н трансформатора
|
09.05
|
9.00 – 16.00
|
6
|
Раківка, р-н ПТУ №6
|
10.05-11.05
|
9.00 – 16.00
|
7
|
район хлібзаводу, 1 занасип
|
12.05-13.05
|
9.00 – 15.00
|
8
|
вул. Лебедина, р-н Новоіванівського ринку
|
16.05-17.05
|
9.00 – 16.00
|
9
|
вул. Л.Дніпрова, 72
|
18.05
|
9.00 – 16.00
|
10
|
перехрестя вул. Богдана Хмельницького
|
19.05
|
9.00 – 16.00
|
11
|
вул. Кострома, р-н магазину
|
20.05
|
9.00 – 15.00
|
12
|
вул. Соломії Крушильницької, кар’єроуправління
|
23.05
|
9.00 – 16.00
|
13
|
вул. Якова Петруся, р-н кладовища
|
24.05
|
9.00 – 16.00
|
14
|
вул. Гайдамацька, р-н ринку
|
25.05
|
9.00 – 16.00
|
15
|
просп. Полтавський, ріг вул. Хортицької
|
26.05
|
9.00 – 16.00
|
16
|
район школи №7
|
27.05
|
9.00 – 15.00
|
17
|
вул. Суворова, р-н магазину
|
30.05
|
9.00 – 16.00
|
18
|
зупинка Поворот, р-н бойні
|
31.05
|
9.00 – 16.00
|
19
|
просп. Лесі Українки, р-н шиномантажу
|
01.06-03.06
|
9.00 – 15.00
|
20
|
пр. Чорноморська-Вагонбудівельна
|
06.06
|
9.00 – 16.00
|
21
|
вул. Кагамлицька
|
07.06
|
9.00 – 16.00
|
22
|
район школи №9
|
08.06
|
9.00 – 16.00
|
23
|
вул. Олексія Древаля, р-н дитячого садочка
|
09.06
|
9.00 – 16.00
|
10.06
|
9.00 – 15.00
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер