Встигніть у Кременчуці вакцинувати своїх хвостатих улюбленців від сказу

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 584

У Кременчуці стартувала кампанія з вакцинування домашніх тварин проти сказу. З 2 травня до 10 червня вакцинують котів та собак. Про це повідомила Кременчуцька районна державна ветеринарна лікарня.

Консультацію можна отримати за телефоном 75-77-95 або 098-305-64-53.

Графік проведення профілактичних щеплень проти сказу собак та котів