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За добу наші захисники збили два російські винищувачі Су-30, а ще ракети та безпілотники

Сьогодні, 08:06 Переглядів: 587

 

Завдяки успішним діям ЗСУ ворог втратив контроль над кількома населеними пунктів на межі Миколаївської та Херсонської областей

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6.00 5 травня. Розпочалась 71 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим українським Кримом.

Одночасно ворог провокує напруженість у Придністровському регіоні Республіки Молдова. Здійснює перегрупування військ на окремих напрямках, вживає заходів з поповнення запасів. Намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує обстріли міста Харкова та здійснює розвідку позицій підрозділів Сил оборони. У районі північніше міста Ізюм продовжує артилерійські та мінометні обстріли.

На Донецькому і Таврійському напрямках тривають ворожі артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення. Противник застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ракетно-бомбових ударів з метою сковування дій наших військ.

Підрозділи противника намагаються вести наступальні дії на Лиманському, Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках, успіху не мають. На Авдіївському та Курахівському напрямках ворог продовжує обстріли позицій захисників України.

У районі міста Маріуполь основні зусилля російські окупанти зосереджують на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів в районі «Азовсталі». За підтримки авіації противник поновив наступ з метою взяття під контроль території заводу.

За наявною інформацією, частина військовослужбовців 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу після відведення до району відновлення через значні втрати особового складу відмовилась від подальшої участі у бойових діях на території України. Зазначені військовослужбовці перебувають у районі поблизу українсько-російського кордону та чекають на переміщення до російської федерації.

Підрозділи бойовиків 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, які знаходяться в населеному пункті Сватівського району Луганської області, укомплектовані місцевими жителями з найближчих населених пунктів, мають низький морально-психологічного стан, суттєві проблеми з озброєнням та засобами захисту і не готові до виконання завдань.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Завдавав ракетно-бомбових ударів по позиціях наших військ та інфраструктурі регіону.

Завдяки успішним діям українських захисників та захисниць ворог втратив контроль над кількома населеними пунктів на межі Миколаївської та Херсонської областей.

За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ уразили дев’ять повітряних цілей: чотири БпЛА (два з них зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ) та три крилаті ракети противника. Також збили два літаки. Попередньо - винищувачі Су-30. Інформація уточнюється.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбили одинадцять атак ворога, знищили п’ять танків, сім одиниць бойової броньованої техніки та п’ять одиниць автомобільної техніки ворога

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Вікіпедія

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Теги: війна російські загарбники
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