Коли і де не можна рибалити

Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Полтавській області нагадує про терміни заборони рибальства у зв'язку з нерестом:
Для любительського та спортивного рибальства:
Для промислового рибальства:
Зазначається, що на період нересту риби заборонено проведення будівельних, днопоглиблювальних, вибухових, сейсмологічних робіт, видобуток гравію та піщано-ракушкової суміші, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій, а також будь-яких робіт на водних об’єктах та їх прибережних захисних смугах.
Нагадаємо, з 1 квітня цього року на водоймах Полтавської області заборонена навігація для маломірних суден, окрім військових і поліцейських. Лише з почаьку квітня поліція Полтавщини відкрила 63 провадження щодо браконьєрства на Полтавщині, 12 справ скеровано до суду.
На Полтавщині визначили місця для дозволеного та забороненого любительського рибальства (карта)
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер