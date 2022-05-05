Коли і де не можна рибалити

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Нагадування про заборони для любительського, спортивного та промислового рибальства

Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Полтавській області нагадує про терміни заборони рибальства у зв'язку з нерестом:

Для любительського та спортивного рибальства:

на Кременчуцькому водосховищі з 11 квітня по 20 червня 2022 року;

на Кам’янському водосховищі з 11 квітня по 20 червня 2022 року;

в корінних водах річок з 11 квітня по 30 травня 2022 року;

в придаткових водах з 11 квітня по 10 липня 2022 року.

Для промислового рибальства:

на Кременчуцькому водосховищі з 16 квітня по 24 червня 2022 року;

на Кам’янському водосховищі з 16 квітня по 24 червня 2022 року;

в корінних водах річок з 16 квітня по 04 червня 2022 року;

в придаткових водах з 16 квітня по 14 липня 2022 року.

Зазначається, що на період нересту риби заборонено проведення будівельних, днопоглиблювальних, вибухових, сейсмологічних робіт, видобуток гравію та піщано-ракушкової суміші, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій, а також будь-яких робіт на водних об’єктах та їх прибережних захисних смугах.

Нагадаємо, з 1 квітня цього року на водоймах Полтавської області заборонена навігація для маломірних суден, окрім військових і поліцейських. Лише з почаьку квітня поліція Полтавщини відкрила 63 провадження щодо браконьєрства на Полтавщині, 12 справ скеровано до суду.

На Полтавщині визначили місця для дозволеного та забороненого любительського рибальства (карта)