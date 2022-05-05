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Кременчук, Полтавщина

Коли і де не можна рибалити

Сьогодні, 07:29 Переглядів: 3 091

 Нагадування про заборони для любительського, спортивного та промислового рибальства

Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Полтавській області нагадує про терміни заборони рибальства у зв'язку з нерестом: 

Для любительського та спортивного рибальства:

  •   на Кременчуцькому водосховищі з 11 квітня по 20 червня 2022 року;
  •   на Кам’янському водосховищі з 11 квітня по 20 червня 2022 року;
  •   в корінних водах річок з 11 квітня по 30 травня 2022 року;
  •   в придаткових водах з 11 квітня по 10 липня 2022 року.

 

Для промислового рибальства:

  •   на Кременчуцькому водосховищі з 16 квітня по 24 червня 2022 року;
  •   на Кам’янському водосховищі з 16 квітня по 24 червня 2022 року;
  •   в корінних водах річок з 16 квітня по 04 червня 2022 року;
  •   в придаткових водах з 16 квітня по 14 липня  2022 року.

Зазначається, що на період нересту риби заборонено проведення будівельних, днопоглиблювальних, вибухових, сейсмологічних робіт, видобуток гравію та піщано-ракушкової суміші, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій, а також будь-яких робіт на водних об’єктах та їх прибережних захисних смугах.

Нагадаємо, з  1 квітня цього року на водоймах Полтавської області заборонена навігація для маломірних суден, окрім військових і поліцейських. Лише з почаьку квітня поліція Полтавщини відкрила 63 провадження щодо браконьєрства на Полтавщині, 12 справ скеровано до суду.

На Полтавщині визначили місця для дозволеного та забороненого любительського рибальства (карта)

 

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: риболовля нерест-2022
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