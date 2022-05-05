В Іспанії затримано проросійського блогера Анатолія Шарія, якого підозрюють у державній зраді

Сьогодні, 10:51 Переглядів: 283

СБУ запевняє, що кожний зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання

Правоохоронні органи Іспанії вчора, 4 травня, затримали проросійського блогера Анатолія Шарія. Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців.

Про це повідомляє Служба безпеки України на своєму офіційному сайті.

- Це затримання - чергове свідчення того, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання, це є невідворотним, - йдеться у повідомленні СБУ.

Нагадаємо, що українська спецслужба підозрює А. Шарія у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111 (Державна зрада)

ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

- На переконання слідчих СБУ, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур. Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах А.Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України. Минулого року йому було оголошено про підозру. Продовжуються всі необхідні слідчо-оперативні заходи для того, щоб ця особа відповіла за свої дії перед законом, - запевняють в СБУ.



