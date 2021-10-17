Гурт «Антитіла» зарядив драйвом та розповів, як потрапив під зливу на Кременчуцькому морі

Сьогодні, 15:13 Переглядів: 544

Вщент заповнений зал Міського палацу культури 16 жовтня гаряче зустрів гурт «Антитіла» з альбомом Hello. У Кременчуці ловили момент, згадували там де ми є, запалювали красиво, мріяли про літо в сарафані та знали, що в кінці сценарію happy end.





Кременчужани підспівували з першої до останньої пісні: «Hello», «Танцюй», «Два акорди», «Одинак», «Маскарад», «Ми», «Молоком», «Все красиво», «Буду вуду», «Люди як кораблі»... Було неймовірне освітлення з 8 екранами, на яких транслювали кліпи гурту.

- У всіх вас сьогодні є антитіла, на сцені так точно, - звернувся до залу фронтмент гурту Тарас Тополя.

Тарас Тополя поділився історією, яка трапилася під Кременчуком, коли вони з гуртом виїхали на Кременчуцьке водосховище на фотосесію. Команда десь з 15 осіб потрапила під зливу й вибиралася через великі хвилі.

- Рибак на лодці проводив нас на один з островів. Ми сфотографувалися, а потім рибак почав трохи нервувати: «Хлопці й дівчата, треба, певне, повертатися назад. Дивіться, що там суне!» «Та нічого. Це ж річка», - сказали ми. Він спочатку віз на лодці з моторчиком й посміхався: «Нічого, допливемо!» Але згодом він перестав посміхатися. І наш човен почало перевертати величезними хвилями й поруч блискавки «рублять» ліворуч, праворуч, ледь не по нам. Ми допетляли до якихось камишів, ллє дощ, блискавки, ми телефони повимикали, рибак не сміється і краю не видно – дійсно як на морі. У вас є можливість відчути, що таке море, - розповів Тарас Тополя.

Він запропонував кременчужанам перенестися в літню атмосферу.

- Уявляємо, що ми на березі Кременчуцького моря. Віє прохолодний вітер, хвилюється лавандове поле, ми несемося вперед на червоному кабріолеті. Ми закохані, попереду відпустка, діти у бабусі, жодної копійки ще не потрачено, два тижні повних надій. Й грає музика… й мабуть, логічно, що це гурт «Антитіла», - додав Тарас Тополя й заспівав пісню «Сарафан».

Лідер гурту закликав створювати демографічний вибух. Далі глядачі увімкнули ліхтарики на телефонах та підспівували «Я хочу стати тим, від кого буде син…».

Близько двох годин кременчужани насолоджувалися музикою, підспівували та навіть танцювали у проході.

Після спільного фото «Антитіла» виконали пісню на біс «Там, де ми є». Гурт анонсував новий альбом з нового року та запросив завітати весною на стадіонні концерти.