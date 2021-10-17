Гурт «Антитіла» зарядив драйвом та розповів, як потрапив під зливу на Кременчуцькому морі

Вщент заповнений зал Міського палацу культури 16 жовтня гаряче зустрів гурт «Антитіла» з альбомом Hello. У Кременчуці ловили момент, згадували там де ми є, запалювали красиво, мріяли про літо в сарафані та знали, що в кінці сценарію happy end.
Кременчужани підспівували з першої до останньої пісні: «Hello», «Танцюй», «Два акорди», «Одинак», «Маскарад», «Ми», «Молоком», «Все красиво», «Буду вуду», «Люди як кораблі»... Було неймовірне освітлення з 8 екранами, на яких транслювали кліпи гурту.
Тарас Тополя поділився історією, яка трапилася під Кременчуком, коли вони з гуртом виїхали на Кременчуцьке водосховище на фотосесію. Команда десь з 15 осіб потрапила під зливу й вибиралася через великі хвилі.
Він запропонував кременчужанам перенестися в літню атмосферу.
Лідер гурту закликав створювати демографічний вибух. Далі глядачі увімкнули ліхтарики на телефонах та підспівували «Я хочу стати тим, від кого буде син…».
Близько двох годин кременчужани насолоджувалися музикою, підспівували та навіть танцювали у проході.
Після спільного фото «Антитіла» виконали пісню на біс «Там, де ми є». Гурт анонсував новий альбом з нового року та запросив завітати весною на стадіонні концерти.