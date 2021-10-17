На Полтавщині сталися три аварїї, в яких дві людини загинули, дві – травмовані

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 570

ДТП трапилися у Чутівській, Гадяцькій та Семенівській територіальних громадах

15 та 16 жовтня у Чутівській, Гадяцькій та Семенівській територіальних громадах сталися аварїї, в яких дві людини загинули, дві – травмовані. Про це повідомив відділ комунікації поліції Полтавської області.

15 жовтня близько 19.00 у селі Красна Лука 31-річний водій трактора «МТЗ», заїжджаючи на місток, з'їхав по вологій ґрунтовій дорозі у водойму, після чого трактор перекинувся. Унаслідок ДТП водій загинув на місці.

За цим фактом слідчий відкрив кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

16 жовтня близько 5.00 на 384 км автодороги Київ-Харків (поблизу села Новофедорівка) 36-річний керманич авто Citroen Jumper зіткнувся зі стоячими попереду автівками Opel Zafira під керуванням 33-річного водія та MAN TGS під керуванням 51-річного водія.

Кермувальника Opel Zafira з травмами доставили до лікарні.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Цього ж дня близько 19.30 в смт Семенівка по вулиці Шевченка 21-річний водій авто ВАЗ-217030 збив велосипедистку.

Від отриманих травм 37-річна велосипедистка померла на місці. Також травми отримала очевидиця події – 35-річна жінка. Її з тілесними ушкодженнями госпіталізували до місцевої лікарні.

Слідчий відкрив кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.