«Кременчук» на Донеччинні здолав хокейний клуб «Донбас»

Сьогодні, 16:39 Переглядів: 282

Сьогодні, 17 жовтня, хокейна команда «Кременчук» на виїзді перемогла «Донбас». Упродовж трьох періодів жодна з команд не змогла відзначитися. Змінити рахунок вдалося лише під час серії булітів - 2:3.

«Донбас» - «Кременчук» 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайба: 0:1 - Забавін - вирішальний буліт

«Донбас»: Макаров (Дьяченко), Пангелов-Юлдашев-Соколовський, Лялька-Туркін-Медведєв, Жульдіков-Фірсов, Сигарев-Бірюков-Шишлянніков, Андрейків-Григор'єв, Морозов-Захаров-Кривошапкин, Ігнатенко, Разумов-Коренчук-Буценко-Даниленко

«Кременчук»: Боярчук (Гордюшин), Яковлєв-Богачонок, Савченко-Дубінін-Коробов, Толстушко-Забавін, Ворона-Серанов-Сібілевіч, Грицких-Хрішпенц, Гриценко-Нікулін-Савицький, Горлушко, Варава-Кошелев

У першому періоді обидві команди активно вели гру, створюючи моменти біля воріт один одного. Два принципових суперника були заряджені забирати очки: «Донбасу» потрібно підніматися в таблиці, а «Кременчук» хотів закріпитися на другому місці. Обіграти воротарів суперників не вдалося, а на перерву команди пішли, залишивши інтригу першої шайби.

У другому періоді суперникам також не вдалося відкрити рахунок. Команди йшли на рівних, по черзі атакуючи один одного.

Заключну двадцятихвилинку команди не зменшували обертів. Андрій Сигарьова виходив один на один з Михайлом Боярчуком, але не вийшло обіграти, у відповідь момент був і у «містян» - небезпечну атаку провів Олександр Яковлєв. Команди показали рівну боротьбу, але змінити рахунок на табло у них так і не вийшло. Таким чином, фінальна сирена зафіксувала рахунок 0:0 на табло.

Овертайм також не приніс результату. Результат поєдинку вирішив в серії булітів, вирішальний кидок виконав Тимур Гриценко. 1:0Б на користь кременчужан!

Підопічні Олександра Савицького набрали 15 очок після 10 поєдмнків, та відірвалися від «Донбасу» на 4 бали, який зіграв на два матчі меньше. Попереду «Сокіл» з 18 очками.

Головний тренер ХК «Кременчук» Олександр Савицький:

- Мені дуже сподобався хокей, який показала наша команда - активно грали, створювали дуже багато гольових моментів. Єдине що, воротар суперника добре зіграв, а нам треба підтягувати цей компонент з реалізацією. Під кінець зустрічі десь втомилися, так як в три п'ятірки важкувато грати. Будемо набирати форму вже протягом сезону, щоб було легко і в три, і в дві ланки грати. А так я задоволений, хлопці дуже добре грали.

- Сьогодні сценарій матчу відрізнявся від того, який вболівальники звикли бачити в протистояннях «Кременчука» та «Донбасу», не було закинутих шайб в основний і додатковий час, мало вилучень. Чому на Вашу думку так змінився малюнок гри?

- Ми намагалися грати менше в нашій зоні, плюс і воротарі з обороною добре зіграли. Хлопці, по крайній мірі наші, відчували відповідальність за результат, тому ловили шайби на себе. Гравці «Донбасу» теж самовіддано грали. Був дуже бойовий хокей, мені сподобався.

- 19 жовтень четверта гра поспіль у «Кременчука» на виїзді, на цей раз з «Маріуполем». Які очікування від поєдинку?

- «Маріуполь» - дуже хороша команда в цьому сезоні, посилилася. Тому будуть максимальні настрій та самовіддача, все по максимуму. З такими думками будемо готується до цієї зустрічі.