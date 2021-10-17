Хто з кременчужан сидітиме без світла 18 жовтня: адреси

Сьогодні, 17:17 Переглядів: 447

«Полтаваобленерго» повідомляє, що 18 жовтня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною стане проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

вул. Чкалова;

пров. Сінний;

пр. Приозерний;

туп. Проточний.

З 6.00 до 18.00 без електроенергії залишаться ті, хто мешкає за адресами:

вул. Марка Вовчка;

вул. Некрасова;

вул. Бориса Чичибабіна;

вул. Размислова;

вул. Целіноградська;

вул. Чайковського;

вул. Василя Симоненка;

вул. Хортицька;

вул. Аерофлотська;

просп. Полтавський;

пров. Некрасова.

З 8.00 до 17.00 відключать світло за адресами:

колегіум №25, вул. Гвардійська, 16;

дитячий садок №33, вул. Гвардійська, 14;

вул. Вадима Пугачова, 23, 25, 27, 29,3 3/27;

вул. Гвардійська, 12, 14а, 18, 20, 22, 24/31, 25;

вул. Республіканська, 1-74;

вул. Виноградна;

вул. Художня;

вул. Тупікова;

вул. Єгорова;

вул. Володимира Івасюка;

вул. Насосна;

вул. Франка;

вул. Революціонерів;

вул. Зинаїди Тулуб;

вул. Паркова;

вул. Ново-Межева, 3-6;

вул. Кавалерійська;

вул. Остапа Вишні;

вул. Академіка Герасимовича;

вул. Сергія Єфремова;

вул. Гайдамацька;

вул. Тіниста;

вул. Олександрійська;

вул. Олексія Древаля;

вул. Індустріальна;

вул. Перемоги, 12-64;

вул. Гоголя, 7-21;

вул. Академіка Маслова, 31/20, 32/15;

вул. Софіївська, 2/50, 4;

вул. Троїцька, 5-18;

вул. Богдана Хмельницького, 4-10;

вул. 1905 року, 16/64;

вул. Переяслівська, 83-116;

вул. Сумська, 70-101;

вул. Підгірна;

вул. Піщана;

вул. Кріворудна;

вул. Суворова;

вул. Сурікова;

вул. Рєпіна;

вул. Парізької Комуни;

вул. Черняховського;

вул. Чечелівська;

вул. Заводська;

вул. Ярмаркова;

вул. Кронштадська;

вул. Деповська;

вул. Військова;

вул. Ново-Іванівська;

вул. Басейна;

вул. Миколи Кучми;

вул. Силікатна;

пров. Ново-Іванівський;

пров. Столярний;

пров. Тихий;

пров. Силікатний;

пров. Редутний;

пров. Чечелівський;

пров. Суворова;

пров. Південний;

пров. Ударний;

пров. Піщаний;

пров. Коцюбинського, 6-20;

пров. Лісний;

пров. Індустріальний;

пров. Транспортний;

пров. Шкільний;

пров. Насосний;

пров. Крюківський;

пров. Ушинського;

пров. Фруктовий, 24-32;

пр. Парковий.

З 13.00 до 17.00 електроенергію відключать за адресами: