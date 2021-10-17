Хто з кременчужан сидітиме без світла 18 жовтня: адреси

Причина відключень - проведення планових ремонтних робіт на електромережах міста
«Полтаваобленерго» повідомляє, що 18 жовтня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною стане проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:
- вул. Чкалова;
- пров. Сінний;
- пр. Приозерний;
- туп. Проточний.
З 6.00 до 18.00 без електроенергії залишаться ті, хто мешкає за адресами:
- вул. Марка Вовчка;
- вул. Некрасова;
- вул. Бориса Чичибабіна;
- вул. Размислова;
- вул. Целіноградська;
- вул. Чайковського;
- вул. Василя Симоненка;
- вул. Хортицька;
- вул. Аерофлотська;
- просп. Полтавський;
- пров. Некрасова.
З 8.00 до 17.00 відключать світло за адресами:
- колегіум №25, вул. Гвардійська, 16;
- дитячий садок №33, вул. Гвардійська, 14;
- вул. Вадима Пугачова, 23, 25, 27, 29,3 3/27;
- вул. Гвардійська, 12, 14а, 18, 20, 22, 24/31, 25;
- вул. Республіканська, 1-74;
- вул. Виноградна;
- вул. Художня;
- вул. Тупікова;
- вул. Єгорова;
- вул. Володимира Івасюка;
- вул. Насосна;
- вул. Франка;
- вул. Революціонерів;
- вул. Зинаїди Тулуб;
- вул. Паркова;
- вул. Ново-Межева, 3-6;
- вул. Кавалерійська;
- вул. Остапа Вишні;
- вул. Академіка Герасимовича;
- вул. Сергія Єфремова;
- вул. Гайдамацька;
- вул. Тіниста;
- вул. Олександрійська;
- вул. Олексія Древаля;
- вул. Індустріальна;
- вул. Перемоги, 12-64;
- вул. Гоголя, 7-21;
- вул. Академіка Маслова, 31/20, 32/15;
- вул. Софіївська, 2/50, 4;
- вул. Троїцька, 5-18;
- вул. Богдана Хмельницького, 4-10;
- вул. 1905 року, 16/64;
- вул. Переяслівська, 83-116;
- вул. Сумська, 70-101;
- вул. Підгірна;
- вул. Піщана;
- вул. Кріворудна;
- вул. Суворова;
- вул. Сурікова;
- вул. Рєпіна;
- вул. Парізької Комуни;
- вул. Черняховського;
- вул. Чечелівська;
- вул. Заводська;
- вул. Ярмаркова;
- вул. Кронштадська;
- вул. Деповська;
- вул. Військова;
- вул. Ново-Іванівська;
- вул. Басейна;
- вул. Миколи Кучми;
- вул. Силікатна;
- пров. Ново-Іванівський;
- пров. Столярний;
- пров. Тихий;
- пров. Силікатний;
- пров. Редутний;
- пров. Чечелівський;
- пров. Суворова;
- пров. Південний;
- пров. Ударний;
- пров. Піщаний;
- пров. Коцюбинського, 6-20;
- пров. Лісний;
- пров. Індустріальний;
- пров. Транспортний;
- пров. Шкільний;
- пров. Насосний;
- пров. Крюківський;
- пров. Ушинського;
- пров. Фруктовий, 24-32;
- пр. Парковий.
З 13.00 до 17.00 електроенергію відключать за адресами:
- вул. Першотравнева, 20, 20-А;
- вул. Театральна, 4-11.