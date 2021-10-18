Браконьєр виловив на Кременчуцькому водосховищі 7 сазанів вартістю майже 26 тисяч грн

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Рибоохоронний патруль вилучив рибу та сітки, залишилося лише знайти злодія

15 жовтня близько 13.00 до Кременчуцького районного управління поліції надійшло повідомлення від небайдужого громадянина, який знайшов заборонені знаряддя рибної ловлі. Держінспектори Полтавського рибоохоронного патруля прибули в затоку Ринковського Кам’янського водосховища поблизу села Мала Кохнівка Кременчуцького району.

Разом із слідчо-оперативною групою поліції рибоохоронці витягли з водойми 2 ліскові сітки, загальною довжиною 160 метрів з рибою.

У сітках знаходилось 7 екземплярів сазана приблизною вагою в 15 кг.

Розмір збитків, завданих рибному господарству згідно нових тарифів, становить 25 942 гривень.

Державні інспектори склали акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений, а також подали заяву до поліції про встановлення власника даного безгосподарського майна.