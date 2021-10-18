Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Анна Коваленко
Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.
Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Кременчук, Здоров'я, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Як отримати направлення на безоплатну комп'ютерну томографію: інструкція МОЗ

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 582

 

Направлення на обстеження у разі потреби може виписати сімейний лікар

Комп’ютерну томографію (КТ) призначають для визначення стану органів грудної клітини пацієнта. Йдеться про ситуації, коли неможливо провести ПЛР-тест на COVID-19, наявність дихальної недостатності чи існування супутніх патологій та випадки негативного ПЛР-тесту та загальний важкий стан пацієнта.

Як пацієнту зробити безоплатне КТ?

  • Пацієнт має звернутись до свого сімейного або лікуючого лікаря за медичною допомогою. У випадку, якщо лікар бачить таку потребу, то виписує пацієнту е-направлення на обстеження. У направленні, яке можна отримати на телефон, вказується лише код послуги та інформація про заклад та лікаря, який і створив це направлення. 
  • Далі пацієнт обирає медичний заклад, який надає амбулаторну допомогу за контрактом з НСЗУ. Лікарня чи поліклініка має надавати послуги за пакетом «Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах». Знайти необхідну лікарню можна на дашборді НСЗУ або зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.
  • Потім пацієнт має зателефонувати до відповідної поліклініки та уточнити, чи має медичний заклад апарат для проведення КТ (томограф) та лікаря, який його може зробити. У випадку позитивної відповіді пацієнт записується на обстеження та приходить у визначений час для проведення безоплатного КТ. 

Якщо пацієнт перебуває на лікуванні у стаціонарі, то усі необхідні обстеження входять до відповідного пакету послуг та проводяться одразу в тій лікарні, куди його госпіталізували.

2
Автор: Тамара Зінченко
Теги: комп'ютерна томографія COVID-19 обстеження
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх