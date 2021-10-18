Як отримати направлення на безоплатну комп'ютерну томографію: інструкція МОЗ

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 582

Направлення на обстеження у разі потреби може виписати сімейний лікар

Комп’ютерну томографію (КТ) призначають для визначення стану органів грудної клітини пацієнта. Йдеться про ситуації, коли неможливо провести ПЛР-тест на COVID-19, наявність дихальної недостатності чи існування супутніх патологій та випадки негативного ПЛР-тесту та загальний важкий стан пацієнта.

Як пацієнту зробити безоплатне КТ?

Пацієнт має звернутись до свого сімейного або лікуючого лікаря за медичною допомогою. У випадку, якщо лікар бачить таку потребу, то виписує пацієнту е-направлення на обстеження. У направленні, яке можна отримати на телефон, вказується лише код послуги та інформація про заклад та лікаря, який і створив це направлення.

Далі пацієнт обирає медичний заклад, який надає амбулаторну допомогу за контрактом з НСЗУ. Лікарня чи поліклініка має надавати послуги за пакетом «Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах». Знайти необхідну лікарню можна на дашборді НСЗУ або зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

або зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Потім пацієнт має зателефонувати до відповідної поліклініки та уточнити, чи має медичний заклад апарат для проведення КТ (томограф) та лікаря, який його може зробити. У випадку позитивної відповіді пацієнт записується на обстеження та приходить у визначений час для проведення безоплатного КТ.

Якщо пацієнт перебуває на лікуванні у стаціонарі, то усі необхідні обстеження входять до відповідного пакету послуг та проводяться одразу в тій лікарні, куди його госпіталізували.