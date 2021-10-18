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Кременчук, Освіта, Україна, Світ

Юні кременчужани матимуть нагоду перевірити знання з української мови

Сьогодні, 08:35 Переглядів: 223

 

В листопаді відбудеться Другий всеукраїнський відкритий марафон

Учні кременчуцьких шкіл зможуть перевірити свої знання з української мови та взяти участь в Другому всеукраїнському відкритому марафоні. Прийом заявок стартує 18 жовтня, а сам захід розпочнеться в листопаді.

Перший такий марафон відбувся дистанційно в лютому 2021 року. Він дав можливість учням і студентам взяти участь в інтелектуальному змаганні, а також підтвердити свої знання української мови в умовах карантину. Для участі в марафоні тоді зареєструвалося понад 40 тисяч учнів і студентів, 838 з яких отримали дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів.

Завдання марафону розробила творча група вчителів та викладачів української мови на чолі з доцентом Київського університету імені Бориса Грінченка Олександром Авраменком.

Взяти участь можуть учні 3-11 класів шкіл, закладів професійної та професійно-технічної освіти, студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти. Для цього необхідно подати заявку та зареєструватися на платформі HUMAN із 18 до 31 жовтня.

Марафон відбудеться в чотири етапи. Учасники, які пройдуть всі етапи, отримають сертифікати, а ті з них, що наберуть найбільшу кількість балів, – дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: українська мова марафон
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