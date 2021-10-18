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Надзвичайні новини

У лісі протягом години поліція з мешканцями Полтавщини розшукували дитину

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 350

 

Загрози для життя та здоров’я хлопчика немає

Відомо, що п'ятирічний Максим Грицаєнко загубився 17-го жовтня, близько 14:40, під час збирання грибів в лісовому масиві, поблизу села Власівка Зіньківської громади Полтавського району.

Про зникнення дитини до поліції повідомив батько хлопчика. На пошуки дитини був орієнтований весь особовий склад Полтавського  районного управління поліції (у тому числі поліція Зінькова, Гадяча та Котельви), кінологи, батальйон поліції особливого призначення, нацгвардія, а також місцеві мешканці та волонтери.

Упродовж години дитину знайшли та повернули рідним. Загрози для життя та здоров’я хлопчика немає.

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Автор: Альона Душенко
Теги: дитина
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