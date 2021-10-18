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Топ новина, Кременчук, Споживач

У Кременчуці з 19 жовтня потеплішають батареї в будинках. Як вважаєте, чи вже час вмикати опалення?

Сьогодні, 09:25 Переглядів: 659

 

Починається опалювальний сезон
19 жовтня у Кременчуці починається опалювальний сезон для житлових будинків. Про це повідомив мер Віталій Малецький на своїй сторінці йу фейсбуку.
- Комунальники вже готові до виконання всіх необхідних робіт. Вони мають забезпечити підключення будинків міста до тепла впродовж трьох днів.
Відповідальних у будинках та помешканнях прошу перевірити готовність систем (стравлення повітря, справність кранів Маєвського, клапанів тощо), - написав міський голова.
Зранку, 18 жовтня, відбулося засідання виконкому, де ухвалили рішення про початок опалювального сезону в житлових будинках. 
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: опалення опалювальний сезон Кременчук

Як вважаєте, чи вже настав час вмикати опалення?

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