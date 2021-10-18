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Надзвичайні новини

Ув'язнений знайшов у туалеті кременчуцького суду наркотики і хотів пронести їх у СІЗО

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 3

 

За це суд призначив чоловіку 6 місяців арешту

4 жовтня Київський районний суд Полтави виніс вирок ув’язненому Артему Сові з Глобиного, який у туалеті Автозаводського районного суду Кременчука знайшов 7 грамів коноплі та намагався пронести їх у СІЗО. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень, передає видання «Полтавщина».

Чоловік має 6 судимостей за шахрайство та крадіжки, останнього разу був засуджений за розбій, грабіж та крадіжку.

2 березня у вбиральні Автозаводського райсуду Кременчука він знайшов паперовий пакет з канабісом, масою не менше 7,285 г. Сова зрозумів, що це наркотик, бо періодичного їх вживав. Згорток із коноплі чоловік забрав із собою та хотів пронести в слідчий ізолятор, тоді його і затримали оперативники. В суді Сова свою провину визнав повністю, підтвердив обставини та у вчиненому розкаявся.

Суд кваліфікував дії чоловіка як придбання та зберігання наркотиків для власного вживання (ч. 1 ст. 309 ККУ). У якості обставин, що пом’якшують покарання, суд врахував щире каяття та сприяння розкриттю злочину, а обставин, що обтяжують покарання, не встановили.

Суддя призначив чоловіку 6 місяців арешту, а за сукупністю вироків остаточне покарання — 8 років 8 місяців та 1 день позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Вирок ще не набув законної сили та може бути оскаржений в Полтавському апеляційному суді протягом 30 днів з дня його проголошення.

У туалеті Автозаводського суду знайшли «прослушку»
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Автор: Катерина Турубара
Теги: суд наркотики туалети автозаводський суд
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