Дзюдоїстка Анастасія Перехрест завоювала бронзу чемпіонату України

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 350

З 12 до 13 жовтня в Запоріжжі в Палаці спорту «Юність» відбувся чемпіонат України з дзюдо серед чоловіків та жінок, який ознаменував початок нового олімпійського циклу, а разом з тим і формування нового складу команди на найближчий рік. 274 дзюдоїсти з 21 області виборювали звання кращих дзюдоїстів України. Спортсменки СК "Кремень Дзюдо" якісно виступили на змаганнях:

3 місце посіла Анастасія Перехрест 57 кг

5 місце здобула Поліна Мусіхіна 70 кг і виконала норматив Майстра Спорту України.

Загалом збірна Полтавської області посіла 4 командне місце.

24 вересня відбувся відкритий обласний турнір з дзюдо серед юнаків 2009-2012 р.н. Змагання відбулися у Горішніх Плавнях.

Результати змагань: