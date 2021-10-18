Дзюдоїстка Анастасія Перехрест завоювала бронзу чемпіонату України

З 12 до 13 жовтня в Запоріжжі в Палаці спорту «Юність» відбувся чемпіонат України з дзюдо серед чоловіків та жінок, який ознаменував початок нового олімпійського циклу, а разом з тим і формування нового складу команди на найближчий рік. 274 дзюдоїсти з 21 області виборювали звання кращих дзюдоїстів України. Спортсменки СК "Кремень Дзюдо" якісно виступили на змаганнях:
Загалом збірна Полтавської області посіла 4 командне місце.
24 вересня відбувся відкритий обласний турнір з дзюдо серед юнаків 2009-2012 р.н. Змагання відбулися у Горішніх Плавнях.
Результати змагань:
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