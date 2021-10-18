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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Дзюдоїстка Анастасія Перехрест завоювала бронзу чемпіонату України

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 350

 

Вітаємо наших спортсменів

З 12 до 13 жовтня в Запоріжжі в Палаці спорту «Юність» відбувся чемпіонат України з дзюдо серед чоловіків та жінок, який ознаменував початок нового олімпійського циклу, а разом з тим і формування нового складу команди на найближчий рік. 274 дзюдоїсти з 21 області виборювали звання кращих дзюдоїстів України. Спортсменки СК "Кремень Дзюдо" якісно виступили на змаганнях:

  • 3 місце посіла Анастасія Перехрест 57 кг
  • 5 місце здобула Поліна Мусіхіна 70 кг і виконала норматив Майстра Спорту України.

Загалом збірна Полтавської області посіла 4 командне місце.

24 вересня відбувся відкритий обласний турнір з дзюдо серед юнаків 2009-2012 р.н. Змагання відбулися у Горішніх Плавнях.

Результати змагань:

  • 2 місце Малік Михайло
  • 3 місце Нечаєнко Гліб
  • 3 місце Гаркавий Данило
  • 5 місце Матвієнко Валентин
  • 5 місце Дяченко Марк
  • 5 місце Пашко Олександр

  

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Автор: Альона Душенко
Теги: дзюдо дзюдокременчуг
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