Стало відомо, де у Кременчуці опалювальний сезон розпочнеться із затримкою

Сьогодні, 10:46 Переглядів: 3 522 Коментарів: 1

Частина центру та так званий «підміст» у Крюкові чекатимуть на пуск опалення ще 2-3 дні

У місті є проблемні квартали, де опалювальний сезон розпочнеться не із 19 жовтня (як в усьому місті), а із затримкою на два-три дні. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький під час засідання виконкому 18 жовтня, де ухвалили рішення про початок опалювального сезону у місті.

Із затримкою тепло подадуть у двох кварталах центру (де зараз немає гарячої води): поки що аварійні роботи на перетині вулиць Троїцької та Шевченка проводить Кременчуцька ТЕЦ. На ці роботи потрібно ще трохи часу — орієнтовно до 20-21 жовтня.

У Крюкові, в районі, який називають підміст, завершується реконструкція котельні №620. Зараз два котли працюють в режиму підігріву води. Але для того, щоб подати теплоносій, слід ввести в експлуатацію основний котел.