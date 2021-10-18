В районі Пивзаводу з'явиться голландський парк у стилі індустріал

Новий сквер має з'явитися в районі Пивзаводу. На місці гаражного кооперативу, який складається з 18 гаражів, розкинуть новий зелений оазис. Про це розповіли на засіданні виконкому, 8 жовтня, розглядаючи питання «Про затвердження акту обстеження на евакуацію нерухомого безхазяйного майна, закріпленого за благоустроєм міста». Згідно з проєктом рішення, мають евакуювати гаражі.
Новий сквер розмістять від проспекту Полтавський до Пивзаводівського кола.
Парк планують зробити у голландському стилі з деревами, кущами та різнотрав'ям. Лави у парку будуть незвичної форми.
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