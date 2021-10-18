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Кременчук

В районі Пивзаводу з'явиться голландський парк у стилі індустріал

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 1 253 Коментарів: 1

  

Гаражі планують перемістити

Новий сквер має з'явитися в районі Пивзаводу. На місці гаражного кооперативу, який складається з 18 гаражів, розкинуть новий зелений оазис. Про це розповіли на засіданні виконкому, 8 жовтня, розглядаючи питання «Про затвердження акту обстеження на евакуацію нерухомого безхазяйного майна, закріпленого за благоустроєм міста». Згідно з проєктом рішення, мають евакуювати гаражі.

Новий сквер розмістять від проспекту Полтавський до Пивзаводівського кола.

Парк планують зробити у голландському стилі з деревами, кущами та різнотрав'ям. Лави у парку будуть незвичної форми.

- Цінність у тому, що він (парк - ред.) максимально нагадує природу. Будуть і встановлені ємності, дитячий майданчик у стилі індастріал. У все це буде встановлено за рахунок провідного європейського виробника, - сказав міський голова Віталій Малецький.
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: скрін з трансляції
Теги: парк Пивзавод
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Коментарі: 1

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Александр Занасыпь:
Сьогодні, 14:18

А що в обмін отримає провідний європейський виробник?


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