В районі Пивзаводу з'явиться голландський парк у стилі індустріал

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 1 253 Коментарів: 1

Новий сквер має з'явитися в районі Пивзаводу. На місці гаражного кооперативу, який складається з 18 гаражів, розкинуть новий зелений оазис. Про це розповіли на засіданні виконкому, 8 жовтня, розглядаючи питання «Про затвердження акту обстеження на евакуацію нерухомого безхазяйного майна, закріпленого за благоустроєм міста». Згідно з проєктом рішення, мають евакуювати гаражі.

Новий сквер розмістять від проспекту Полтавський до Пивзаводівського кола.

Парк планують зробити у голландському стилі з деревами, кущами та різнотрав'ям. Лави у парку будуть незвичної форми.

- Цінність у тому, що він (парк - ред.) максимально нагадує природу. Будуть і встановлені ємності, дитячий майданчик у стилі індастріал. У все це буде встановлено за рахунок провідного європейського виробника, - сказав міський голова Віталій Малецький.