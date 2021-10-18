Управителі житла у Кременчуці просять уже не міняти батареї та труби: інакше потече...

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 1 316

Керуюча компанія «‎Житлорембудсервіс» просить терміново завершити роботи на мережах центрального опалення (якщо ви й досі щось робите), бо з 19 жовтня розпочнеться опалювальний сезон.

У «‎Житлорембудсервісі» просять у разі виявлення негерметичності в системах центрального опалення просять повідомляти чергового диспетчера за телефонами: (0536) 75-65-50; (0536) 75-61-55; (067) 400-80-67.

Якщо ви абонент компанії «‎Будсервіс» (попередня назва «‎Місто для людей»), звертайтесь за телефоном: 38 (067) 341-41-41

Нагадуємо, що мешканці своїми діями можуть викликати великий потоп не лише собі, але й усім сусідам. Не намагайтеся щось самостійно крутити, якщо раптом підтікає батарея чи рушникосушарка - викликайте фахівців.



