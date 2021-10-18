Управителі житла у Кременчуці просять уже не міняти батареї та труби: інакше потече...

Керуюча компанія «Житлорембудсервіс» просить терміново завершити роботи на мережах центрального опалення (якщо ви й досі щось робите), бо з 19 жовтня розпочнеться опалювальний сезон.
У «Житлорембудсервісі» просять у разі виявлення негерметичності в системах центрального опалення просять повідомляти чергового диспетчера за телефонами: (0536) 75-65-50; (0536) 75-61-55; (067) 400-80-67.
Якщо ви абонент компанії «Будсервіс» (попередня назва «Місто для людей»), звертайтесь за телефоном: 38 (067) 341-41-41
Нагадуємо, що мешканці своїми діями можуть викликати великий потоп не лише собі, але й усім сусідам. Не намагайтеся щось самостійно крутити, якщо раптом підтікає батарея чи рушникосушарка - викликайте фахівців.
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