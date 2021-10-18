Центр «Дія.Бізнес»‎ у Кременчуці: Мінцифри презентувало дизайн-проєкт

«Дія.Бізнес» - це масштабний національний проєкт із розвитку підприємництва від Міністерства цифрової трансформації України, який нарешті дістався й Кременчука!
Відкриття центру підтримки підприємців «Дія.Бізнес» для представників мікро-, малого та середнього бізнесу в нашому місті заплановане на кінець листопада. Місцеві підприємці зможуть отримувати інформаційну, консультативну та освітню підтримку.
Наразі Міністерство цифрової трансформації вже розробило дизайн-проєкт центру «Дія.Бізнес» і презентувало його широкому загалу.
Центр «Дія.Бізнес» буде розташований на вулиці Соборній, 21 (у ТРК «Галактика»).
Центри «Дія.Бізнес» по всій Україні вже відвідало понад 17 700 осіб. Фахівці центрів надали понад 5000 безоплатних консультацій для підприємців. Загальний рівень задоволеності підприємців від консультацій становить 91%.
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