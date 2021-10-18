Центр «Дія.Бізнес»‎ у Кременчуці: Мінцифри презентувало дизайн-проєкт

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Відкриття центру підтримки підприємців «Дія.Бізнес»‎ в нашому місті заплановане на кінець листопада

«Дія.Бізнес»‎ - це масштабний національний проєкт із розвитку підприємництва від Міністерства цифрової трансформації України, який нарешті дістався й Кременчука!

Відкриття центру підтримки підприємців «Дія.Бізнес»‎ для представників мікро-, малого та середнього бізнесу в нашому місті заплановане на кінець листопада. Місцеві підприємці зможуть отримувати інформаційну, консультативну та освітню підтримку.

Наразі Міністерство цифрової трансформації вже розробило дизайн-проєкт центру «Дія.Бізнес»‎ і презентувало його широкому загалу.

Центр «Дія.Бізнес»‎ буде розташований на вулиці Соборній, 21 (у ТРК «Галактика»‎).

Центри «Дія.Бізнес»‎ по всій Україні вже відвідало понад 17 700 осіб. Фахівці центрів надали понад 5000 безоплатних консультацій для підприємців. Загальний рівень задоволеності підприємців від консультацій становить 91%.