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Кременчук

У Першій міськлікарні Кременчука сьогодні нарешті ввімкнули опалення

Сьогодні, 11:58 Переглядів: 439

До кінця дня заклад буде у теплі

У Першій міській лікарні ім. Богаєвського не ввімкнули опалення 12 жовтня, хоча ця дата запуску тепла у заклади соцсфери передбачена розпорядженням міського голови. Але до сьогодні лікарня перебувала без тепла — пацієнти поскаржилися нам на холод.

Як повідомив віцемер з комунальних питань Іван Москалик, зараз уже запустили опалення у Першу лікарню, до кінця дня вона прогріється. Цей заклад живиться від тепломагістралей центральної частини міста — а там ще тривали ремонти.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: опалення тепло
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