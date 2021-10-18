У Першій міськлікарні Кременчука сьогодні нарешті ввімкнули опалення

Сьогодні, 11:58 Переглядів: 439

У Першій міській лікарні ім. Богаєвського не ввімкнули опалення 12 жовтня, хоча ця дата запуску тепла у заклади соцсфери передбачена розпорядженням міського голови. Але до сьогодні лікарня перебувала без тепла — пацієнти поскаржилися нам на холод.

Як повідомив віцемер з комунальних питань Іван Москалик, зараз уже запустили опалення у Першу лікарню, до кінця дня вона прогріється. Цей заклад живиться від тепломагістралей центральної частини міста — а там ще тривали ремонти.