Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?

Если вам необходимо разобраться в своих эмоциях, выплеснуть, выговориться то вам нужен психолог.

Огромное количество клиентов из тех, что пришли ко мне на консультацию, не могли ясно выговорить, в чем у них вопрос или проблема.

Чаще всего люди приходят с неясным чувством «что-то не так».

Нередко я слышу от клиентов, что им стыдно даже говорить. Ведь мыслей много, а собрать их во едино нет возможности. Есть только чувства.

- Ну не так как-то я живу, а как именно не так, даже объяснить не могу. (Говорят клиенты)

Должен ли клиент уже точно знать что говорить психологу? Нет!

Если вам необходимо разобраться в своих эмоциях, выплеснуть, выговориться то вам нужен психолог.

Если прошлое тянет вас назад, давит грузом обид - то вам нужен психолог.

Если вы заметили ситуации которые повторяются и ранят вас, нет сил жить и справиться с происходящим-двери психолога открыты для вас.

Работа с психологом это всегда работа в долгую. Ведь очень часто человек приходит с одним чувствах, а там в его бессознательном много неожиданного, что не было видно на поверхности. Клиент думает, что вначале пути кажется самым важным одно, а в конце это оказывается миражом, пустым маревом и игрой света и тени.

Все это игры мозга: причины и объяснения. То, что по-настоящему важно, проявляется со временем, открывается потом и никогда сразу.

Как идёт работа??? Всегда ли все понятно?

Мы начинаем беседу: простые вопросы, прояснение почему то, да почему это.

Иногда возникает пауза, такая неловкая, тревожная - мы вместе дошли до края того, что было известно разуму, стоим и тихо заглядываем в пустоту… что там?

Иногда встречается с незнанием себя, своих желаний и потребностей. И это не секундная работа.

Иногда погружение в изучение себя труднообъяснимо и хочется бежать, бежать, в будущее или в прошлое, в болтовню или в телесную суету.

Работа с психологом это как погружением аквалангом. Вы вдруг начинаете видеть то, что скрыто глубоко. Вам становится доступны красоты глубины и богатый «подводный» внутренний мир.

Можно выбрать всю жизнь плавать в бассейне, ведь это понято, безопасно.

А можно исследовать свой внутренний мир.

Результат работы с психологом это наслаждение от красоты собственного внутреннего мира.

В завершении могу сказать - я могу быть рядом, не брошу и не дам утонуть.

Вот моя рука и мое плечо!

Там, на глубине, есть прекрасный мир жизни. Именно вашей жизни - полной чувств и смысла.