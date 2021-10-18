Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Если вам необходимо разобраться в своих эмоциях, выплеснуть, выговориться то вам нужен психолог.
Огромное количество клиентов из тех, что пришли ко мне на консультацию, не могли ясно выговорить, в чем у них вопрос или проблема.
Чаще всего люди приходят с неясным чувством «что-то не так».
Нередко я слышу от клиентов, что им стыдно даже говорить. Ведь мыслей много, а собрать их во едино нет возможности. Есть только чувства.
- Ну не так как-то я живу, а как именно не так, даже объяснить не могу. (Говорят клиенты)
Должен ли клиент уже точно знать что говорить психологу? Нет!
Если вам необходимо разобраться в своих эмоциях, выплеснуть, выговориться то вам нужен психолог.
Если прошлое тянет вас назад, давит грузом обид - то вам нужен психолог.
Если вы заметили ситуации которые повторяются и ранят вас, нет сил жить и справиться с происходящим-двери психолога открыты для вас.
Работа с психологом это всегда работа в долгую. Ведь очень часто человек приходит с одним чувствах, а там в его бессознательном много неожиданного, что не было видно на поверхности. Клиент думает, что вначале пути кажется самым важным одно, а в конце это оказывается миражом, пустым маревом и игрой света и тени.
Все это игры мозга: причины и объяснения. То, что по-настоящему важно, проявляется со временем, открывается потом и никогда сразу.
Как идёт работа??? Всегда ли все понятно?
Мы начинаем беседу: простые вопросы, прояснение почему то, да почему это.
Иногда возникает пауза, такая неловкая, тревожная - мы вместе дошли до края того, что было известно разуму, стоим и тихо заглядываем в пустоту… что там?
Иногда встречается с незнанием себя, своих желаний и потребностей. И это не секундная работа.
Иногда погружение в изучение себя труднообъяснимо и хочется бежать, бежать, в будущее или в прошлое, в болтовню или в телесную суету.
Работа с психологом это как погружением аквалангом. Вы вдруг начинаете видеть то, что скрыто глубоко. Вам становится доступны красоты глубины и богатый «подводный» внутренний мир.
Можно выбрать всю жизнь плавать в бассейне, ведь это понято, безопасно.
А можно исследовать свой внутренний мир.
Результат работы с психологом это наслаждение от красоты собственного внутреннего мира.
В завершении могу сказать - я могу быть рядом, не брошу и не дам утонуть.
Вот моя рука и мое плечо!
Там, на глубине, есть прекрасный мир жизни. Именно вашей жизни - полной чувств и смысла.