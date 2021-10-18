Як боєць з Кременчука Василь Онищенко за підтримки читачів «Телеграфа» добудовує будинок однією рукою

Сьогодні, 12:26 Переглядів: 978

Боєць та батько трьох чудових донечок Василь Онищенко, після повернення з війни, однією рукою будує будинок. Чоловік на початку весни 2014 року з дружиною планували розширити будинок й готували місце під фундамент, але війна з Росією внесла свої корективи.

Василь спочатку служив у батальйоні «Айдар» біля кримського півострова, згодом пройшов Дебальцеве у складі 128 бригади. Василь тричі був поранений. Втретє поранення прийшлося на те місце, яке вже було пошкоджене. У чоловіка немає частини кістки ключиці. Попри нестерпний біль та незручності Василь самотужки робить будинок однією рукою.

Чоловік зранку відводить дівчаток до школи, п'є знеболювальні та добудовує будинок.

Кременчужанин самотужки утеплював будинок минулого року

За підтримки читачів Телеграф вдалося утеплити будинок, добудувати кухню, а зараз йде будівництво другого поверху.

- Кухня залишиться, а тут буде вхід для дівчат. Це буде їх територія з другим поверхом. А ми з дружиною залишимося на тій половині, - Василь показує на кімнату, де вони зараз усі разом живуть. - Дівчата самі будуть вирішувати як облаштувати свої кімнати. Велика подяка кременчужанам за допомогу. А також Миколі Корецькому, який допоміг грошима та робочими (вони допомогли з дахом - ред.).

За останні три роки Василь утеплив будинок, добудував літню кухню, й зараз добудовує перший поверх та частково другий.

Як виглядав будинок до утеплення



Кухню Василь разом з помічницями добудував за три тижні. На фото початок будівництва кухні

На фото як зараз виглядає процес будівництва другого поверху