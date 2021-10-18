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Кременчук, Спорт

Хокейний клуб «Кременчук» встановив рекордну суху серію

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 369

 

Рекордна суха серія в історії УХЛ також у кременчужан

Воротар ХК «Кременчук» Михайло Боярчук другу гру поспіль не пропускає голів! Останній раз голкіпер кременчужан пропускав шайбу 10 жовтня на 59:29 у матчі з «Рулав Одд» (2:4). Рекордна суха серія «містян» сезону 2021/22 УХЛ становить вже 125 хвилин 31 секунду! Про це повідомляє пресслужба кременчуцького клубу.

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Нагадаємо, що підопічні Олександра Савицького два поєдинки поспіль не дозволяють суперникам вразити свої ворота («Дніпро» 4:0 та «Донбас» 1:0Б). Рекордна серія продовжується! Наступну гру «Кременчук» зіграє 19 жовтня о 19:30 знову на виїзді - з «Маріуполем»!

Додамо, що рекордна суха серія в історії УХЛ також у кременчужан. Воротар «містян» у сезоні-2016/17 Едуард Захарченко запинився на позначці 239 хвилин та 34 секунди.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук
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