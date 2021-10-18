Як діяти тим, хто одужав раніше, ніж зазначено у е-лікарняному або не встиг одужати

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 754

У Фонді соціального страхування розповіли, як діяти тим, хто хворіє «‎не за графіком»‎

Якщо Ви одужали раніше

Електронний лікарняний створюється одразу зі статусом «закритий» та містить дату відкриття (початок непрацездатності) і дату закриття (планова дата одужання або наступного огляду).

Якщо Ви одужаєте раніше, ніж зазначено в е-лікарняному, це має засвідчити лікар – під час візиту він підтвердить працездатність і створить новий медичний висновок, який скоротить дію лікарняного.

Якщо Ви довго хворієте

Якщо Ви не одужаєте у визначений в первинному е-лікарняному термін, лікар створить наступний медичний висновок – на його підставі сформується окремий е-лікарняний, який продовжить тимчасову непрацездатність. Про це потрібно повідомити роботодавця.

Таких електронних лікарняних може бути декілька в межах одного страхового випадку (усі вони матимуть тотожну першу частину номеру е-лікарняного до знаку дефісу). За кожним із них матеріальне забезпечення призначається окремо – це дозволяє пришвидшити отримання допомоги, адже для виплат не потрібно чекати одужання.

Також новий медичний висновок (а отже, наступний продовжений е-лікарняний) створять в разі госпіталізації або направлення на відновне лікування до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу.

Якщо Ви лікувались від важких захворювань або травм, маєте ускладнення і показання для продовження лікування в реабілітаційному відділенні, лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров’я направить Вас на таке лікування до санаторно-курортного закладу прямо зі стаціонару. Курс реабілітації працюючих оплачується за кошти Фонду соціального страхування України у повному обсязі. Окремо за час відновного лікування Фондом оплачується продовжений на цей період е-лікарняний.