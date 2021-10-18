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Мінцифри працює над запуском сервісів для ветеранів у додатку «‎Дія»

Сьогодні, 14:06 Переглядів: 303

 

Проєкт планують втілити в життя вже у 2022 році
Сервіси для ветеранів запрацюють у «‎Дії» у 2022 році, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй Facebook-сторінці 15 вересня. Мінцифра працює над проєктом спільно з Мінветеранів.
- На порталі Дія ветеранам, стосовно яких є дані у реєстрах, буде доступний розділ із інформацією про їхні статуси та пільги.
Працюємо з іншими міністерствами, щоб інтегрувати всі існуючі державні реєстри, а їх близько 16. Це стане початком для подальшої реалізації нових сервісів і надасть можливість ветеранам усіх категорій користуватися перевагами цифрових послуг у «‎Дії», - розповів міністр.
В Україні зараз більше 400 тисяч учасників АТО/ООС, а разом із воїнами Другої світової війни, членами родин загиблих, учасників бойових дій на територіях інших держав — приблизно 1,2 мільйона.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Мінцифри цифровізація ветерани військові
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