Мінцифри працює над запуском сервісів для ветеранів у додатку «‎Дія»

- На порталі Дія ветеранам, стосовно яких є дані у реєстрах, буде доступний розділ із інформацією про їхні статуси та пільги.

Працюємо з іншими міністерствами, щоб інтегрувати всі існуючі державні реєстри, а їх близько 16. Це стане початком для подальшої реалізації нових сервісів і надасть можливість ветеранам усіх категорій користуватися перевагами цифрових послуг у «‎Дії», - розповів міністр.