«Бумбокс» у Кременчуці: душевна розмова під драйвові хіти

Під час концерту вокаліст гурту Андрій Хливнюк зірвав голос, а кременчужани віддячили артисту тривалими оваціями та криками «браво!»
Живий, душевний, теплий - такими словами можна сказати про концерт «Бумбокс», що відбувся в Кременчуці 17 жовтня. Але навряд чи існують слова, здатні повністю передати ту дружню атмосферу, яка з перших хвилин запанувала в залі міського Палацу культури.
Незадовго до концерту ми зустрілися з солістом гурту Андрієм Хливнюком. Співак виглядав стомленим - адже напередодні відбувся концерт у Полтаві - але з радістю відповів на питання журналістів. Андрій розповів, як почувався під час вимушеної перерви в концертній програмі, яку довелося призупинити з огляду на карантинні обмеження.
Усі ці емоції знайшли відображення в пісні «Жаль». Як розповів артист, вона є такою собі розмовою з собою про насправді важливі речі.
Поділився Андрій і власним рецептом натхнення:
Звісно, карантин позначився на творчості гурту:
... А потім була музика! Андрій вийшов на сцену, почав співати, і з перших нот між артистом і залом утворився невидимий зв'язок - ніби після довгої розлуки зустрілися давні друзі. І чим далі, тим міцнішим він ставав, набуваючи енергії, даючи всім присутнім потужний імпульс натхнення. В залі відбувався такий собі безперервний діалог, живий і щирий.
«Люди», «Жаль», «Вахтерам», «Голий король»...
Люди залишали місця, йшли до сцени і танцювали - а дехто навіть спробував вийти на саму сцену! Були квіти, обійми, овації і заклики заспівати на «біс». Проте, Андрій Хливнюк зірвав голос, і просто фізично не зміг більше співати.
А люди все не йшли додому, вони стоячи аплодували, віддаючи шану тому, хто щойно поділився з ними частинкою власної душі.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.