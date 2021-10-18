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Надзвичайні новини

43-річного чоловіка побили на зупинці у Полтаві

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 514

Слідчо-оперативна група поліції одразу приступила до розслідування інциденту

До Полтавського районного управління поліції 17 жовтня, близько 3-ї години ночі, надійшло повідомлення від медиків, що в Полтаві із зупинки «Богдана Хмельницького» госпіталізовано 43-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями. Слідчо-оперативна група поліції одразу приступила до розслідування інциденту.

Отримавши повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, на місце події негайно прибули поліцейські. У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейським швидко вдалося встановити обставини злочину та особу, яка підозрюється у його вчиненні. Ним виявився місцевий чоловік, 1976 року народження, - повідомив т.в.о. начальника Полтавського районного управління поліції

Іван Ващенко.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

На часі фігурант затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

У разі доведення вини судом затриманому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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Автор: Альона Душенко
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