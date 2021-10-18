Кременчуцькі нацгвардійці відзначили 21 річницю з дня створення

Військова частина 3059 Національної гвардії України, що дислокується у місті Кременчуці відзначила свою 21 річницю від дня її заснування. Про це повідомляє пресслужба нацгвардійців.
Сьогодні, 18 жовтня, на базі Кременчуцького батальйону з охорони громадського порядку відбулися святкові заходи присвячені до Дню частини та її створення.
Історія частини розпочалася з 18 жовтня 2000 року, коли за наказом Міністерства МВС та за ініціативою міського керівництва у Кременчуці створили військову частину 3059. Протягом всього часу існування даної частини, військовослужбовці виконують службово-бойові завдання пов’язані з захистом суверенітету та цілісності нашої держави на її Сході, та теж головним аспектом при виконані своїх прямих обов’язків є – служба з охорони громадського порядку.
Висловили вдячність особовому складу, подякували за сумлінну службу представники місцевої влади, керівники підприємств, та представники патрульної поліції міста Кременчука.
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