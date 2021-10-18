Кременчуцькі нацгвардійці відзначили 21 річницю з дня створення

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 287

Військова частина 3059 Національної гвардії України, що дислокується у місті Кременчуці відзначила свою 21 річницю від дня її заснування. Про це повідомляє пресслужба нацгвардійців.

Сьогодні, 18 жовтня, на базі Кременчуцького батальйону з охорони громадського порядку відбулися святкові заходи присвячені до Дню частини та її створення.

Історія частини розпочалася з 18 жовтня 2000 року, коли за наказом Міністерства МВС та за ініціативою міського керівництва у Кременчуці створили військову частину 3059. Протягом всього часу існування даної частини, військовослужбовці виконують службово-бойові завдання пов’язані з захистом суверенітету та цілісності нашої держави на її Сході, та теж головним аспектом при виконані своїх прямих обов’язків є – служба з охорони громадського порядку.

- Вітаю весь особовий склад військової частини 3059 з 21 річницею від дня заснування батальйону з охорони громадського порядку. Хочу побажати наснаги, терпіння, міцного здоров’я, успіхів під час проходження військової служби, подолання труднощів, які будуть на вашому нелегкому шляху, мужності та найголовніше підтримки від ваших рідних та близьких, - привітав зі святом особовий склад військової частини 3059 Національної гвардії України підполковник Олег Довгалюк.

Висловили вдячність особовому складу, подякували за сумлінну службу представники місцевої влади, керівники підприємств, та представники патрульної поліції міста Кременчука.