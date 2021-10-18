Дитсадок на Ревівці у Кременчуці та три дитсадки у центрі досі без опалення

Не в усі дитсадки міста сьогодні прийшло тепло. Читачі повідомили «Телеграфу», що на даний час не ввімкнене опалення у дитсадках № 32 (вул. Шевченка, 66/2), № 34 (вул, Софіївська, 82). Ці дитсадки у центрі міста, а там, нагадаємо, досі ремонтують магістральну трубу на розі вулиць Шевченка та Троїцької.
У департаменті освіти назвали ще один дитсадок центру, який теж чекає на запуск опалення - це ДЗО №19 (на вул. Софіївській, 1).
Без тепла нині й дитсадок №14 на Ревівці (вулиця Ю. Кондратюка, 12), але там ситуація виявилася гіршою, ніж з садочками центру міста. Цей заклад з автономним газовим опаленням, і наразі немає договору на постачання газу - так коментує відсутність тепла у цьому закладі директор департаменту освіти Геннадій Москалик.
За його словами, поки що у дитсадку №14 використовують електричні обігрівачі, а батьків дітей та персонал закладу просять з розумінням поставитися до ситуації.
Він додав, що ціна на газ у ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг» для бюджетних закладів склала у вересні 28 грн за кубометр, а в жовтні пропонували вже по 32 грн за кубометр. Водночас ціна у «Нафтогазу» удвічі менша.
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