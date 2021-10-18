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Кременчук

Дитсадок на Ревівці у Кременчуці та три дитсадки у центрі досі без опалення

Сьогодні, 16:07 Переглядів: 435 Коментарів: 2

 

Опалення у центрі ввімкнуть з дня на день, а от у дитсадку №14 на Ревівці підвела автономія...

Не в усі дитсадки міста сьогодні прийшло тепло. Читачі повідомили «‎Телеграфу», що на даний час не ввімкнене опалення у дитсадках № 32 (вул. Шевченка, 66/2), № 34 (вул, Софіївська, 82). Ці дитсадки у центрі міста, а там, нагадаємо, досі ремонтують магістральну трубу на розі вулиць Шевченка та Троїцької.

- Діти одягнені, спати лягають теж одягнені, користуємося обігрівачами і чекаємо з дня на день запуску тепла, - прокоментувала ситуацію ТЪ завідувачка дитсадка № 32 Лариса Малікова.

У департаменті освіти назвали ще один дитсадок центру, який теж чекає на запуск опалення - це ДЗО №19 (на вул. Софіївській, 1).

Без тепла нині й дитсадок №14 на Ревівці (вулиця Ю. Кондратюка, 12), але там ситуація виявилася гіршою, ніж з садочками центру міста. Цей заклад з автономним газовим опаленням, і наразі немає договору на постачання газу - так коментує відсутність тепла у цьому закладі директор департаменту освіти Геннадій Москалик.

- Попередній постачальник газу - ТОВ «‎Кременчукгаз-Трейдінг» розірвав угоду. Чому? Бо ті ціни, які вони прописували в угоді, не стикуються з тією ціною, яку вони пропонують зараз. Ми можемо додатково заплатити (за угодою) лише в межах 10% різниці в ціні, а в них ця різниця зараз більше 10%. Оскільки вони не можуть виконати умови угоди, вони її розірвали. Боргів перед ними у нас на даний час немає. Але для того, щоб укласти договір на газ (відповідно до постанови Кабміну без тендеру, за переговорною процедурою) з НАК «‎Нафтогаз України», потрібна умова - довідка від попереднього постачальника газу про відсутність боргів. Зараз цю довідку ми отримуємо, йде процедура. Але якщо дитсадок відкриє газовий вентиль, то в нього виникне заборгованість перед ТОВ «‎Кременчукгаз-Трейдінг». Тому ми утримуємося, - каже Геннадій Москалик.

За його словами, поки що у дитсадку №14 використовують електричні обігрівачі, а батьків дітей та персонал закладу просять з розумінням поставитися до ситуації.

Він додав, що ціна на газ у ТОВ «‎Кременчукгаз-Трейдінг» для бюджетних закладів склала у вересні 28 грн за кубометр, а в жовтні пропонували вже по 32 грн за кубометр. Водночас ціна у «‎Нафтогазу» удвічі менша.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: дитсадок опалення опалювальний сезон
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Коментарі: 2

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1
zzzzzz:
Сьогодні, 16:24

Национальная компания гарантирует каждой из почти 7500 бюджетных организаций газ по цене 13,7 грн (без НДС и транспортировки). Для этого они должны заключить договоры с "Нафтогазом", - акцентировал Витренко.


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Kremen.Club:
Сьогодні, 17:22

Цитата: zzzzzz

Национальная компания гарантирует каждой из почти 7500 бюджетных организаций газ по цене 13,7 грн (без НДС и транспортировки). Для этого они должны заключить договоры с "Нафтогазом", - акцентировал Витренко.

 

Мыморандум - это хорошо. Еще бы газ под этот мыморандум был.


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