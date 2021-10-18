Наркоурожай на майже мільйон гривень вилучили у кременчужанина

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Тепер правоохоронці перевіряють причетність чоловіка до розповсюдження наркотиків на території міста

У Кременчуці поліцейські вилучили у чоловіка наркоурожай на майже мільйон гривень. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Викрили незаконну діяльність 39-річного мешканця Кременчука оперативники Полтавського управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури.

Поліцейські з’ясували, що чоловік вирощував на присадибній ділянці кущі коноплі, за якими ретельно доглядав, поливав та удобрював. Крім того, на горищі будинку наркоаграрій обладнав «склад», де сушив коноплі та зберігав готовий до вживання канабіс.

Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання правопорушника працівники поліції вилучили близько 25 рослин коноплі, 23 кг зрізаних рослин коноплі, які сушилися у підвішеному стані, та понад 2 кг вже готового канабісу.

За цінами «чорного» ринку вартість вилученого становить близько мільйона гривень.

Після проведення експертних досліджень фігуранту буде повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

За чинним законодавством йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність чоловіка до збуту наркотичних засобів.