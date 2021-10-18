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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Не лише у ЦРЛ: у Першій міській лікарні знову запрацює ковідний шпиталь

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 285

 

Його розгорнуть з середи, 20 жовтня

У Першій міській лікарні ім. Богаєвського знову запрацює ковідний шпиталь. Як стало відомо «Телеграфу» з власних джерел, його розгорнуть з середи, 20 жовтня.

Як і під час минулої коронавірусної хвилі, під ці потреби у медзакладі закриють один корпус, в якому знаходяться ЛОР-відділення, офтальмологічне, пульмонологічне, терапевтичне №2 та хірургічне відділення.

Нагадаємо, з 7 жовтня ковідний шпиталь приймає хворих у Центральній районній лікарні.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: госпиталь коронавірус коронавирус Первая больница
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