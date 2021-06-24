Кременчук, Здоров'я

У Першій лікарні відновили роботу відділення, які були задіяні під ковідний шпиталь

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 467

 

Там уже приймають пацієнтів

У Першій міській лікарні імені Богаєвського вже відновили свою роботу та приймають пацієнтів ті відділення, які були згорнуті та задіяні під ковідний шпиталь. Про це ТЪ стало відомо від очільника департаменту охорони здоров’я Кременчука Максима Середи. Він зазначив, що хірургічне відділення вже ургентує.

Під інфекційний госпіталь закривали повністю перший корпус лікарні, чотири поверхи. Перший поверх – це приймальне і реанімаційне відділення, другий – хірургічне відділення, третій – терапевтичне відділення №2, що включало в себе гастроентерологічні та ендокринологічні ліжка, четвертий – офтальмологічні та ЛОР-ліжка.

Нагадаємо, про намір вивести першу лікарню зі статусу ковідного шпиталю у мерії заявили місяць тому.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Первая больница госпиталь
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