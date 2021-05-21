Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Першу лікарню виводитимуть зі статусу ковідного шпиталю

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 540

 

У Кременчуці спостерігається спад захворюваності на коронавірусну інфекцію

Першу міську лікарню ім. Богаєвського поступово виводитимуть зі статусу ковідного шпиталю. Як зазначила 21 травня заступниця міського голови Ольга Усанова на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації, таке рішення ухвалили через те, що у Кременчуці спостерігається спад захворюваності на коронавірус.


Як ковідний шпиталь працюватимуть лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» та Центральна районна лікарня.


Якщо почне зростати кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації, буде можливість знову розгорнути інфекційний шпиталь у Першій лікарні.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус Первая больница
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