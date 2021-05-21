5 нагрудних камер отримали нацгвардійці Кременчука

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 283 Коментарів: 1

Минулого року для військових з міського бюджету придбали 8 камер

Військовим в/ч 3059 Національної гвардії України передали 5 нагрудних відеокамер. Перед засіданням виконкому міський голова Віталій Малецький передав відеокамери для військових. Камери придбали за рахунок міського бюджету.





Камери закріплюватимуться на елементах форми нацгвардійців, завдяки чому правоохоронці зможуть фіксувати ті чи інші правопорушення, що виявлятимуться під час патрулювання. Запис з відеокамер переноситься на електронні носії і може бути використаний у разі необхідності.

Минулого року для військових з міського бюджету придбали 8 камер.



