На Полтавщині кримінального авторитета підозрюють у замовному вбивстві

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 426

У Полтаві щонайменше четверо підозрюваних у вчиненні замовного вбивства перебувають під вартою без права внесення застави. Про це повідомляє сайт прокуратури Полтавської області.









За офіційними даними, злочин, що його кваліфікували як замах на умисне вбивство, був скоєний 12 січня поточного року у Полтаві на вул. Леваневського.





За даними слідства, 48-річний кримінальний авторитет з Кременчука, «замовив» свого знайомого, з яким посварився напередодні. Замовлення виконали двоє кременчужан, які кілька разів вистрелили з пістолета Макарова та втекли з місця події, залишивши потерпілого з тяжкими тілесними ушкодженнями.





Наразі, за даними прокуратури, чотирьом особам повідомлено про підозру у організації та скоєнні злочину. Всі вони перебувають під вартою без права внесення застави.





Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить Головне управління Національної поліції в Полтавській області.

Слідчі та процесуальні дії тривають.



