На Полтавщині стали відомі подробиці замовного вбивства

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Поліція викрила злочинну групу на чолі з кримінальним авторитетом, причетну до замаху на замовне вбивство чоловіка у Полтаві.



У скоєнні особливо тяжкого злочину на Полтавщині підозрюються четверо чоловіків. Один з них – кримінальний авторитет, якому, окрім організації замаху на умисне вбивство у Полтаві, інкримінують злочинний вплив на кримінальне середовище в області. Про це повідомляють працівники слідчого управління поліції Полтавщини спільно з управлінням карного розшуку та регіональним управлінням стратегічних розслідувань, які викрили у Кременчуці учасників злочинної групи





За даними видання, злочин відбувся в обласному центрі на вул. Нижньомлинській, 12 січня цього року. Близько 12.00 мотоциклісти буквально розстріляли чоловіка і зникли з місця пригоди. Понад три місяці досвідчені оперативники та слідчі працювали над обробкою та аналізом інформації і проводили необхідні процесуальні дії.





Іван Вигівський, начальник поліції Полтавщини, повідомив:

- 19 травня, після проведення комплексу оперативно-розшукових та слідчих заходів, нам вдалося вийти на слід учасників злочинної групи, причетних до замаху на вбивство. За адресами проживання фігурантів слідчими проведено ряд санкціонованих обшуків, у ході яких вилучені речові докази. На даний час чотирьом особам повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство, вчинене на замовлення, за попередньою змовою групою осіб. Крім того, одному з фігурантів, який має статус так званого «кримінального авторитета» та є організатором вчинення даного злочину, інкримінують умисне встановлення або поширення злочинного впливу на криміногенну обстановку в регіоні.





На часі слідчі, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, підготували клопотання до суду щодо взяття фігурантів під варту.









Досудове розслідування здійснюється за такими статтями Кримінального кодексу України: частиною 2 статті 15 (закінчений замах), частинами 3, 4, 5 статті 27 (співучасть у кримінальному правопорушенні – організатор, підбурювач, пособник), пункти 11 та 12 частини 2 статті 115 (умисне вбивство, вчинене на замовлення, за попередньою змовою групою осіб), а також за частиною 3 статті 255-1 (умисне встановлення або поширення в суспільстві злочинного впливу, вчинені особою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу). Тривають слідчі дії.





Якщо суд визнає фігурантів винними у скоєнні інкримінованих злочинів, їм загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.