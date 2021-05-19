Культура, Украина, Мир, Полтавщина

Відродження палаців Полтавщини: 4 об'єкти потрапили до списків «Великої реставрації»

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 383

 

Старовинні будівлі візьмуть участь в проєкті «Велика реставрація»

Не так давно «ТелеграфЪ» писав про чотири палаци на Полавщині, що знаходяться у вкрай занедбаному стані – але все ще не втратили своєї величі. А 18 травня Міністерство культури оголосило перелік проєктів з реставрації культурної спадщини країни, який включає палац Муравйових-Апостолів та палац родини Закревських.


Проєкт «Велика реставрація» є частиною президентської програми «Велике будівництво». Усього у відборі взяли участь 211 проєктів, до участі в програмі допустили 109. Усього в Полтавській області відновлюватимуть чотири культурні пам’ятки: два палаци, Полтавський Кадетський корпус та будівлю СБУ в Полтавській області.


- Це вагомий крок до порятунку і збереження нашої спадщини. Адже вона невід’ємна частина нашої ідентичності, історії та нас самих. Тому «Велика реставрація» наочний приклад розуміння ваги культури і поступової зміни усвідомлення та ставлення до культури на рівні держави, - прокоментував Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.


Найближчим часом на офіційному веб-сайті Мінкульта опублікують список об’єктів, які реставрують в першу чергу.

1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: палаци реставрація
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх