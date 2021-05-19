Відродження палаців Полтавщини: 4 об'єкти потрапили до списків «Великої реставрації»

Не так давно «ТелеграфЪ» писав про чотири палаци на Полавщині, що знаходяться у вкрай занедбаному стані – але все ще не втратили своєї величі. А 18 травня Міністерство культури оголосило перелік проєктів з реставрації культурної спадщини країни, який включає палац Муравйових-Апостолів та палац родини Закревських.
Проєкт «Велика реставрація» є частиною президентської програми «Велике будівництво». Усього у відборі взяли участь 211 проєктів, до участі в програмі допустили 109. Усього в Полтавській області відновлюватимуть чотири культурні пам’ятки: два палаци, Полтавський Кадетський корпус та будівлю СБУ в Полтавській області.
Найближчим часом на офіційному веб-сайті Мінкульта опублікують список об’єктів, які реставрують в першу чергу.