Помер Леонід Давидов, який відроджував футбол у Кременчуці та на Полтавщині

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Вчора, 18 травня, у Кременчуці помер Леонід Аршахович Давидов, який вніс величезний вклад у розвиток футболу Кременчука та Полтавської області.





Наприкінці 1990-х - початку 2000-х років він допомагав дитячій команді Антлант (футболістам 1988 року народження) вихованці якої стали основою відродженого Кременя. Брав активну участь у розвитку та підтримці Федерації футболу Кременчука.





Прощання відбудеться завтра, 20 травня, о 10.45 у Свято-Миколаївському соборі. Поховають Леоніда Аршаховича на Свіштовському кладовищі.