Чи законно збирати гроші на охорону школи з батьків: відповідь омбудсмена

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 612

Питання охорони навчальних закладів в Україні не врегульовано на законодавчому рівні, і через нестачу коштів у місцевих бюджетах в деяких школах гроші на охорону збирають з батьків. Але освітній омбудсмен Сергій Горбачов в інтерв’ю «РБК-Україна» стверджує, що такі дії не є законними.





Справа в тому, що добровільні благодійні внески від батьків можуть надходити тільки на офіційні спецрахунки шкіл. Але такі рахунки мають лише 10% загальноосвітніх закладів.





Якщо слідувати букві закону, то договір на охорону школи може укласти тільки районне управління освіти, в підпорядкуванні якого знаходиться школа. Збір грошей з батьків на відеоспостереження або охорону є прямим порушенням закону.





- Такий варіант абсолютно незаконний, абсолютно корупційний, який підставляє дуже багатьох людей і не несе ніякої відповідальності, - наголосив омбудсмен.





Договори з охоронними організаціями, укладені «батьківськими комітетами», є юридично нікчемними. Такі комітети не мають ніякого юридичного статусу, отже незрозуміло, хто відповідатиме у разі вчинення охороною неправомірних дій.





Слід пам'ятати, що за все, що відбувається у школі, відповідає тільки керівник закладу освіти.