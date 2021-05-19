Відключення електроенергії 20 травня: хто з кременчужан залишиться без світла

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 632

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 20 травня у Кременчуці проводитимуться планові ремонти на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах. У зв’язку з цим в місті очікуються тимчасові відключення електроенергії.





З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

вул. Соборна, 19, 23;

вул. Майора Борищака, 16-25;

вул. Ігоря Сердюка, 43, 47;

вул. Івана Мазепи, 40-46;

вул. Горького, 3/27.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами: