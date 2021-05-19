Відключення електроенергії 20 травня: хто з кременчужан залишиться без світла

Причиною називають проведення планових ремонтних робіт
ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 20 травня у Кременчуці проводитимуться планові ремонти на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах. У зв’язку з цим в місті очікуються тимчасові відключення електроенергії.
З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:
- вул. Соборна, 19, 23;
- вул. Майора Борищака, 16-25;
- вул. Ігоря Сердюка, 43, 47;
- вул. Івана Мазепи, 40-46;
- вул. Горького, 3/27.
З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Великокохнівська;
- вул. Володимира Вернадського;
- вул. Чернишевського;
- вул. Рилєєва;
- вул. Портова;
- вул. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Манагарова;
- вул. Східна;
- вул. вул. Левітана;
- вул. Господарська;
- вул. Попова;
- вул. Суворова;
- вул. Юрія Кондратюка;
- пров. Кооперативний;
- пров. Господарський;
- пров. Декабристів;
- туп. Юрія Кондратюка;
- 1-й пр. Юрія Кондратюка.