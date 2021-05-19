Кременчук

Відключення електроенергії 20 травня: хто з кременчужан залишиться без світла

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 632

 

Причиною називають проведення планових ремонтних робіт

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 20 травня у Кременчуці проводитимуться планові ремонти на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах. У зв’язку з цим в місті очікуються тимчасові відключення електроенергії.


З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

  • вул. Соборна, 19, 23;
  • вул. Майора Борищака, 16-25;
  • вул. Ігоря Сердюка, 43, 47;
  • вул. Івана Мазепи, 40-46;
  • вул. Горького, 3/27.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Великокохнівська;
  • вул. Володимира Вернадського;
  • вул. Чернишевського;
  • вул. Рилєєва;
  • вул. Портова;
  • вул. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Манагарова;
  • вул. Східна;
  • вул. вул. Левітана;
  • вул. Господарська;
  • вул. Попова;
  • вул. Суворова;
  • вул. Юрія Кондратюка;
  • пров. Кооперативний;
  • пров. Господарський;
  • пров. Декабристів;
  • туп. Юрія Кондратюка;
  • 1-й пр. Юрія Кондратюка.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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