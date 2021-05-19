Заробітчан, які прямують в Польщу, вакцинуватимуть прямо на кордоні

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 349

За інформацією польського порталу Wiadomości , українці, які приїжджатимуть на роботу в Польщу, матимуть змогу зробити щеплення від COVID-19 на прикордонних пунктах пропуску.





- Це буде наче фільтр, що захистить країну від коронавірусу. Зараз ми щодня виловлюємо на пунктах пропуску по кілька осіб, хворих на COVID-19. Люди, які їдуть до Польщі працювати, повинні бути захищені від хвороби, адже це посилить і наш захист, - заявив голова центру «CM Medyk» в Ряшеві Станіслав Мазур.





Українцям запропонують вакцину Johnson&Johnson. Вона потребує одноразового введення, і це значно спростить процедуру щеплення для іноземців.





Польські підприємства, що залучають сезонних робітників, побоюються спалахів інфекції, адже в Україні кампанія з вакцинації просувається досить повільно. На даний момент більшість молодих людей, які їдуть працювати за кордон, не мають можливості вакцинуватися на Батьківщині.





Заробітчан почнуть щеплювати у вказаних на мапі пунктах одразу після надходження вакцини. Наразі тут можна пройти тест на COVID-19.



