Заробітчан, які прямують в Польщу, вакцинуватимуть прямо на кордоні

За інформацією польського порталу Wiadomości, українці, які приїжджатимуть на роботу в Польщу, матимуть змогу зробити щеплення від COVID-19 на прикордонних пунктах пропуску.
Українцям запропонують вакцину Johnson&Johnson. Вона потребує одноразового введення, і це значно спростить процедуру щеплення для іноземців.
Польські підприємства, що залучають сезонних робітників, побоюються спалахів інфекції, адже в Україні кампанія з вакцинації просувається досить повільно. На даний момент більшість молодих людей, які їдуть працювати за кордон, не мають можливості вакцинуватися на Батьківщині.
Заробітчан почнуть щеплювати у вказаних на мапі пунктах одразу після надходження вакцини. Наразі тут можна пройти тест на COVID-19.