Двоє борців з Кременчука у складі збірної змагатимуться в Угорщині

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 181

У Житомирі з 12 до 15 травня проходив чемпіонат України з грепплінгу та панкратіону серед юнаків та юніорів. Участь у змаганнях взяли понад 250 спортсменів.





Честь Полтавської області захищали спортсмени КМКДЮСШ 1 (СК STORM) з Кременчука. Під керівництвом тренера Андрія Зубенка двоє спортсменів завоювали бронзові нагороди. Треті місця посіли Володимир Галак та Денис Кочерга. Спортсмени увійшли до складу збірної команди України, яка у серпні змагатиметься на чемпіонаті світу з грепплінгу в Угорщині.



