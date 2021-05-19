Кременчук, Спорт, Кременчуг

Двоє борців з Кременчука у складі збірної змагатимуться в Угорщині

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 181

 

Вітаємо спортсменів та їх тренера Анрія Зубенка 

У Житомирі з 12 до 15 травня проходив чемпіонат України з грепплінгу та панкратіону серед юнаків та юніорів. Участь у змаганнях взяли  понад 250 спортсменів.


Честь Полтавської області захищали спортсмени КМКДЮСШ 1 (СК STORM) з Кременчука. Під керівництвом тренера Андрія Зубенка двоє спортсменів завоювали бронзові нагороди. Треті місця посіли Володимир Галак та Денис Кочерга. Спортсмени увійшли до складу збірної команди України, яка у серпні змагатиметься на чемпіонаті світу з грепплінгу в Угорщині.


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: панкратіон грепплінг
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